ВСУ выпустили 126 беспилотников по Белгородской области за сутки

ВСУ атаковали 47 населенных пунктов Белгородской области за сутки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ ударили по 47 населенным пунктам в десяти муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 126 беспилотников и 34 боеприпаса. Как сообщил врио губернатора Александр Шуваев, расчеты ПВО и все задействованные подразделения ликвидировали 67 вражеских беспилотников.

- Противник пять раз применял артиллерию и реактивные системы залпового огня, а также один раз сбрасывал взрывные устройства с беспилотника. К большому горю, в Грайворонском округе погиб мирный житель. Выражаю свои самые искренние соболезнования его родным и близким, - написал Шуваев в соцсети.

В региональном Оперштабе рассказали о последствиях нанесенных за сутки ударах. Так, в Белгородском округе повреждено остекление одной квартиры в МКД. Вчера за медпомощью обратился мужчина, подорвавшийся на тракторе на неустановленном взрывном устройстве в селе Николаевка 22 мая. Госпитализация не потребовалась.

В Борисовском округе в поселке Борисовка после ракетных ударов и атак БПЛА ранены шесть человек, в том числе боец «Орлана». Один пострадавший госпитализирован, остальные продолжают лечение амбулаторно. Частично разрушено административное здание, повреждены 4 коммерческих объекта, 4 МКД, 5 частных домов, инфраструктурный объект, хозпостройка и 14 автомобилей, 5 из которых сгорели.

В Валуйском округе повреждены 2 частных дома и автомобиль.

В Грайворонском округе сгорели две легковушки, кабина грузовика и крыша соцобъекта, а также повреждены три машины, складское помещение предприятия, два частных дома, соцобъект, линия электропередачи. Сегодня рано утром в Грайвороне в результате детонации дрона погиб мужчина.

В Губкинском, Новооскольском и Корочанском округах обошлось без последствий.

В Краснояружском округе информация о последствиях уточняется.

В Ракитянском округе повреждена сельхозтехника.

В Шебекинском округе повреждены три частных дома, автомобиль, линия электропередачи.