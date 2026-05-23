В Белгородской области партия «Новые люди» развивает проект «Врач рядом»: бойцов СВО бесплатно лечат стоматологи

Фото: партия «Новые люди».

В состав делегации вошли ведущие эксперты в области имплантологии. Например, руководитель АНО «Путь», владелец сети московских стоматологических клиник Сергей Путь. Он рассказал бойцам, как правильно ухаживать за зубами в полевых условиях.

Также с солдатами пообщался Александр Алёшин — полковник запаса, один из первых участников проекта «Врач рядом». Сейчас он вышел на пенсию, но продолжает патриотическую работу: регулярно проводит встречи со школьниками, рассказывает о своём пути о своих товарищах, чтобы сохранить историческую память.

Стоматологическая помощь московской мобильной группы началась ещё за пределами Белгорода, а затем продолжилась в клинике Ивана Березенцева — руководителя проекта «Врач рядом». Там провели несколько сложных операций для военных.

Следующей точкой во время гуманитарного выезда стал медицинский кабинет «Ахмат». Там врачи помогли 13 бойцам. А завершился двухдневный выезд работой в Курске. Секретарь регионального отделения партии «Новые люди» по Белгородской области Александр Харыбин рассказал о проекте «Врач рядом» министру здравоохранения Курской области Светлане Ермоловой. Она поддержала инициативу и предложила распространить её и на Курскую область, чтобы помочь как можно большему количеству военных на приграничных территориях.

Напомним, проект «Врач рядом», который возглавляет стоматолог-хирург Иван Березенцев, реализуется партией «Новые люди» уже 6 месяцев. За это время лечение получили 650 участников СВО. Чтобы присоединиться к проекту, следует написать в социальные сети партии «Новые люди».