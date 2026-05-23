Больше сотни беспилотников ВСУ ударили по Белгородской области за сутки

В результате атак БПЛА сгорели легковушки Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 52 населенных пункта в 11 муниципалитетах Белгородской области. Противник выпустил по региону 110 беспилотников, 50 из которых были сбиты силами ПВО. Также приграничье четыре раза подверглось артиллерийским обстрелам – выпущено 28 боеприпасов. Ранены восемь мирных жителей, двое из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Подробности о последствиях нанесенных ударов рассказали в Оперативном штабе региона.

Так, над Белгородом сбит один БПЛА противника – обошлось без последствий. Также последствия не зафиксированы в Ракитянском и Старооскольском округах

В Белгородском округе в селе Ясные Зори от детонации дрона на территории предприятия ранен мирный мужчина, госпитализация не потребовалась. Повреждены два грузовика, две легковушки и два частных домовладения.

В Борисовском округе в районе хутора Красиво в результате атаки FPV-дрона на автомобиль пострадали трое мужчин – лечение продолжают амбулаторно. Транспорт повреждён.

В Валуйском округе сгорел автомобиль.

В Волоконовском округе повреждены два частных дома, сгорела машина.

В Грайворонском округе повреждены четыре легковушки и грузовик, два соцобъекта, два частных дома и хозпостройка.

В Краснояружском повреждены автобус и социальный объект, инфраструктурный объект на территории предприятия, кровля одного из корпусов и автомобиль.

В Шебекинском округе при атаке дронов по грузовым автомобилям ранены двое мужчин, один из них госпитализирован. Транспорт поврежден. Также в округе сгорели несколько торговых модулей, еще несколько повреждены. Кроме того, повреждены еще четыре транспортных средства, два частных дома и надворная постройка.

В Яковлевском округе в районе хутора Жданов от удара БПЛА по ГАЗели двое мужчин получили ранения. Один из них госпитализирован в тяжелом состоянии, второй отпущен на амбулаторное лечение. Машина повреждена.