Поддержка земляков: в облдуме рассказали о встречах депутатов с белгородцами

Фото — архив пресс-службы Белгородской облдумы.

Внимание – каждому вопросу

В заксобрании Белгородчины поделились подробностями очередной серии депутатских приемов граждан, прошедших в округах региона. Темы обращений разные: благоустройство территорий, оказание материальной и социальной помощи, вопросы сохранения здоровья, поддержка семей участников СВО, и даже организация творческих и спортивных мероприятий.

Есть и те, кто приходит поделиться итогами оказанной помощи, поблагодарить за участие. Председатель облдумы Юрий Клепиков общался с белгородцами в областном центре. Год назад его поддержки попросили родители девочки со сложным диагнозом, а сейчас на приеме отец ребенка рассказал о произошедших положительных переменах. Сделан огромный шаг вперед, но предстоит еще долгая реабилитация и много работы. Безусловно, подчеркнул спикер заксобрания, поддержка семьи будет продолжена.

- Личные встречи — это возможность услышать проблемы из первых уст и сразу включиться в их решение, - говорит Юрий Николаевич. - Уверен, что все наши земляки, которым действительно нужна помощь, получат ее в кратчайшие сроки. А мы, со своей стороны, сделаем все возможное, чтобы обеспечить им поддержку.

Также с белгородцами пообщались Роман Проценко, Иван Конев и Светлана Шляхова. Алексей Балановский и Ирина Тимошевская провели приемы граждан в Волоконовке, с губкинцами встретилась Елена Гурова. Михаил Ананичев провел встречи с жителями Нового Оскола, Ольга Устинова – Ивни, Елена Романенко - Красненского округа.

К добрым переменам - вместе

Парламентарии не прекращают работу по оказанию помощи в реализации социальных инициатив жителей Белгородчины. В частности, благодаря поддержке зампредседателя облдумы Владимира Зотова ученицы школы №3 города Строитель съездили в Санкт-Петербург на финал XI Всероссийской командной инженерной олимпиады по 3D-технологиям. Девочки вернулись домой с наградами.

В Курскую школу села Лапыгино Старооскольского округа при участии Сергея Гусева приобрели напольное покрытие. Откликнулся парламентарий и на просьбу пенсионеров Старооскольского механического завода привести в порядок могилы Героя Советского Союза Гавриила Кузякина и его супруги.

Олег Шатохин продолжает активно участвовать в благотворительной акции «Время добра». Накануне депутат доставил в один из храмов региона продовольственные наборы – сухие смеси, которые получат прихожане, нуждающиеся в детском питании.

Игорь Закотенко, в свою очередь, приобрел теплицу для многодетной матери, жены участника СВО. По словам депутата, пока глава семьи выполняет боевые задачи, вся забота о доме и семерых детях лежит на плечах женщины.

Традиционно парламентарии включаются и в гуманитарные миссии. В частности, Валерий Шевляков принял участие в отправке очередной партии материалов для плетения маскировочных сетей.