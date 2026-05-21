Двое мужчин ранены во время ударов дронов ВСУ в Белгородской области

Один из пострадавших пройдет дополнительное обследование в больнице Белгорода Фото: Оперативный штаб Белгородской области.

Вооруженные силы Украины атаковали еще в восьми населенных пунктах Белгородской области. В результате ударов со стороны противника ранены двое мирных жителей. О случившемся рассказали в Оперативном штабе региона.

Сегодня недалеко от хутора Красиво в Борисовском округе украинский дрон ударил по автомобилю. Водитель транспортного средства позже самостоятельно обратился за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу, где врачи предварительно диагностировали ему баротравму. Для дальнейшего обследования мужчину направили во вторую городскую больницу в Белгород.

Еще один мужчина пострадали при детонации украинского FPV-дрона в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате удара он получил осколочные ранения грудной клетки. Врачи Шебекинской ЦРБ оказали пострадавшему необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.

В поселке Борисовка Борисовского округа от удара беспилотника повреждена крыша социального объекта.

В селе Смородино Грайворонского округа из-за детонации FPV-дрона в административном здании на территории предприятия выбиты окна. В селе Новостроевка-Первая при атаке БПЛА выбиты окна, посечены крыша и фасад надворной постройки. В селе Почаево после взрыва дрона в частном доме выбиты окна.

В поселке Октябрьский Белгородского округа от удара дрона повреждены две легковушки, в частном доме выбило окна. В селе Нижний Ольшанец после атаки FPV-дрона в частном доме повреждена крыша.

Оперативные службы уточняют информацию о последствиях нанесенных ударов.