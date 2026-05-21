Белгородская область 107 раз подверглась атакам со стороны ВСУ за сутки

За прошедшие сутки ВСУ 107 раз ударили по Белгородской области. В результате атаки противника восемь мирных жителей получили ранения, один из них госпитализирован. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев. Глава региона также уточнил, что белгородец, который подорвался на взрывном устройстве 18 мая в Шебекинском округе, скончался в больнице. Шуваев выразил соболезнования родным и близким погибшего.

Согласно данным Оперативного штаба Белгородской области, за прошедшие сутки ВСУ выпустили 104 беспилотника и 22 боеприпаса по 39 населенным пунктам в 11 муниципалитетах Белгородской области.

В Алексеевском, Валуйском, Новооскольском, Ракитянском и Ровеньском округах обошлось без последствий.

В Белгородском округе в селе Головино в результате атаки БПЛА на автомобиль пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. В округе повреждены пять автомобилей, четыре частных дома, линия электропередачи и надворная постройка.

В Борисовском округе в районе села Стригуны от удара дрона по машине ранения получили четверо мужчин. Один из них госпитализирован. Повреждены пять машин и ЛЭП.

В Волоконовском округе повреждено административное здание.

В Грайворонском округе повреждены два частных дома, гараж на территории предприятия, социальный объект, ЛЭП, а также сгорела машина.

В Краснояружском округе информация о последствиях не поступала.

В Шебекинском округе в нескольких населенных пунктах временно отсутствует электричество. Аварийные бригады приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ. Ночью от удара дрона по машине в Шебекино ранены двое молодых людей, госпитализация не потребовалась. В Масловой Пристани при атаке FPV-дрона по ГАЗели пострадал мужчина, лечение продолжит амбулаторно. За сутки в округе повреждены пять автомобилей, еще четыре загорелись. Также повреждены кровля МКД, цех на территории предприятия, коммерческий объект, автобус, частный дом, хозпостройка, объект инфраструктуры.