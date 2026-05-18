13 населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли удары по 13 населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

В Белгородском округе в селе Отрадное FPV-дрон атаковал автомобиль, при этом был ранен мужчина.

- Пострадавший продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 города Белгорода, - отметили в оперштабе Белгородской области.

В Алексеевском округе в городе Алексеевка обломки сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома.

В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по автомобилю, в селе Ясные Зори дрон - выбил окна соцобъекта.

В Валуйском округе неподалеку от села Колосково при ударе FPV-дрона повреждена машина.

В Волоконовском округе беспилотники нанесли удары по селу Шидловка, повреждена машина, в поселке Пятницкое - остекление многоэтажки.

В Грайворонском округе в городе Грайворон дрон атаковал частный дом и автомобиль.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа детонация FPV-дрона произошла на территории предприятия, повреждено оборудование.

В поселке Прохоровка Прохоровского округа фрагменты сбитого беспилотника повредили частный дом.

В Шебекинском округе беспилотник ударил по селу Маломихайловка, повредив машину, в селе Новая Таволжанка при сбитии дрона пострадало остекление частного дома.

В Яковлевском округе в селе Бутово сдетонировавший беспилотник повредил окна и фасад административного здания.