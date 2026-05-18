13 населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам со стороны ВСУ за сутки

За минувшие сутки ВСУ нанесли удары по 13 населенным пунктам Белгородской области. Об этом сообщает оперативный штаб региона.
В Белгородском округе в селе Отрадное FPV-дрон атаковал автомобиль, при этом был ранен мужчина.
- Пострадавший продолжает стационарное лечение в городской больнице №2 города Белгорода, - отметили в оперштабе Белгородской области.
В Алексеевском округе в городе Алексеевка обломки сбитого беспилотника повредили кровлю частного дома.
В поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ударил по автомобилю, в селе Ясные Зори дрон - выбил окна соцобъекта.
В Валуйском округе неподалеку от села Колосково при ударе FPV-дрона повреждена машина.
В Волоконовском округе беспилотники нанесли удары по селу Шидловка, повреждена машина, в поселке Пятницкое - остекление многоэтажки.
В Грайворонском округе в городе Грайворон дрон атаковал частный дом и автомобиль.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского округа детонация FPV-дрона произошла на территории предприятия, повреждено оборудование.
В поселке Прохоровка Прохоровского округа фрагменты сбитого беспилотника повредили частный дом.
В Шебекинском округе беспилотник ударил по селу Маломихайловка, повредив машину, в селе Новая Таволжанка при сбитии дрона пострадало остекление частного дома.
В Яковлевском округе в селе Бутово сдетонировавший беспилотник повредил окна и фасад административного здания.