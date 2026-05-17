Врио губернатора Белгородской области навестил в больнице пострадавших от атак ВСУ детей

Александр Шуваев сообщил о состоянии пострадавших детей. Фото: соцсети Александра Шуваева

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сегодня проведал в детской областной клинической больнице детей, которые получили ранения в результате ударов со стороны ВСУ. На сегодня лечение проходят шестеро ребят с минно-взрывными травмами различной степени тяжести. Двое из них были госпитализированы вчера.

- Поговорил с врачами. Все дети – в стабильном состоянии, им оказывают всю необходимую помощь, перевода в Москву не требуется. Некоторых уже готовят к выписке и дальнейшей реабилитации по индивидуальной программе, - отметил Александр Шуваев.

Так, трехлетняя Алиса получила осколочные ранения грудной клетки, плеча и голени во время удара БПЛА по многоэтажке в Белгороде 15 мая. Хирурги во время операции удалили три осколка. Малышка стабильна, в состоянии средней степени тяжести.

14-летний Максим получил сотрясение головного мозга и осколочное ранение околоушной области 16 мая в Шебекино, когда в 10 метрах от подростка прогремел взрыв. Осколок оперативно удалили – сейчас парень в стабильном состоянии.

Юная Елизавета получила множественные осколочные ранения конечностей и перелом голени при ударе БПЛА ВСУ в Краснояружском округе. Она перенесла операцию, врачи наложили аппарат Илизарова. Девочка пока передвигается на коляске, но настроение бодрое. Уже завтра пациентка начнет реабилитацию.

Братья Николай и Дмитрий получили различные множественные осколочные ранения во время атаки беспилотника ВСУ в Шебекинском округе. Оба мальчика в стабильном состоянии.

- Поздравил братьев с днем рождения: сегодня Дмитрию исполнилось 13 лет, а Николаю вчера – 12. Пожелал ребятам здоровья, счастья и скорейшего восстановления! – поделился врио губернатора.

Еще одна девочка, Варвара, проходит восстановление после баротравмы, полученной в результате атаки украинского дрона ВСУ – из-за взрыва был поврежден слуховой аппарат. Слух постепенно улучшается. Предварительно, на следующей неделе она сможет поехать домой и продолжить лечение в амбулаторных условиях.

Глава региона добавил, что всего с начала СВО в детскую больницу в Белгороде поступило 267 ребят. С января 2026 года – 37 детей. Шуваев поблагодарил врачей за самоотверженную работу, а юным белгородцам пожелал скорейшего выздоровления.