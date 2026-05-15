Митрополит Иоанн благословил Александра Шуваева на успешное управление Белгородчиной

Напомним, 13 мая на пост врио губернатор Белгородской области был назначен уроженец региона, Герой Российской Федерации, генерал-майор, участник СВО, выпускник программы «Время героев» Александр Шуваев. Вчера, 15 мая, заместитель полномочного представителя президента в ЦФО Алексей Еремин официально представил Шуваева членам правительства области.

По традиции после церемонии представления состоялось молебное пение, после которого митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн благословил врио губернатора на труды во благо Святого Белогорья иконой святителя Иоасафа Белгородского – небесного покровителя земли Белгородской.

Владыка подчеркнул, что новому руководителю области необходимо сохранить достоинство власти и доверие между народом и властью. Ведь дезинформация – это один из способов ведения войны, а именно доверие помогло белгородцам объединиться и выстоять в сложных условиях прошедших лет: в пандемию, СВО, во время обстрелов и ограничений света и тепла прошедшей зимой.

- Белгородская земля объединилась, и в этом единстве проявилось доверие к власти. Это очень важно. Мы благодаря этому избежали многих провокаций со стороны ВСУ, потому что дезинформация – один из способов ведения войны. Благодаря активности прежнего губернатора люди стали доверять только ему, - подчеркнул архипастырь.

Митрополит также отметил, что окажет необходимую поддержку Шуваеву. Он пожелал ему на новом посту побольше сил для предстоящей работы и стать «щитом для жителей Святого Белогорья». А в качестве практических ориентиров деятельности владыка назвал близость к людям в их переживаниях, поддержку образования и здравоохранения, а также заботу о родственниках без вести пропавших бойцов.

В свою очередь Александр Шуваев поблагодарил главу Белгородской митрополии за молитву и напутственные слова в части управления родной областью и решения поставленных президентом задач.

- Уверен, что совместными усилиями нашей большой белгородской семьи мы с вами сделаем все для безопасности и развития нашего края, - подчеркнул врио губернатора Белгородской области.