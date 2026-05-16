Один человек погиб и 18 ранены от ударов ВСУ в Белгородской области за сутки

Фото: Оперативный штаб Белгородской области

За прошедшие сутки под удары со стороны ВСУ попали больше 30 населенных пунктов в девяти муниципалитетах Белгородской области. Погиб мирный житель, еще 18 человек, в том числе ребенок, получили ранения различной степени тяжести. О последствиях сообщили в региональном Оперштабе.

В Белгороде от удара БПЛА по МКД ранены девять человек. Четыре человека, включая трехлетнего ребенка, госпитализированы, остальные продолжат амбулаторное лечение. В доме повреждено свыше 70 квартир. Также при атаках БПЛА в городе повреждены три МКД, инфраструктурный объект, оборудование на территории коммерческого объекта и 19 автомобилей.

В селе Нечаевка Белгородского округа от удара FPV-дрона по автомобилю пострадал мужчина, госпитализация не потребовалась. Машина полностью сгорела. Утром в поселке Дубовое погиб мужчина. Поврежден частный дом. Принято решение временно отселить жителей близлежащих домов в безопасное место, поскольку были обнаружены неразорвавшиеся фрагменты боеприпаса. За сутки в округе повреждены четыре автомобиля, социальный и коммерческий объекты, объект инфраструктуры, производственное помещение предприятия, пять частных домов, газовая труба, линия электропередачи и складское помещение.

В Борисовском округе повреждены шесть квартир в МКД и два частных дома.

В Валуйском округе поврежден частный дом.

В Волоконовском округе поврежден трактор.

В Грайвороне от атаки дрона на частный дом пострадали мужчина и женщина – госпитализация не потребовалась. В селе Головчино при выполнении служебных задач ранен боец подразделения «Орлан» - лечение продолжит амбулаторно. За сутки в Грайворонском округе повреждены два социальных и два коммерческих объекта, девять частных домов и МКД, четыре легковых автомобиля, газовая труба, гараж, два складских помещения.

В Краснояружском округе в районе поселка Степное из-за атаки дрона по грузовику ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии, транспорт поврежден. В Красной Яруге поврежден социальный объект.

В селе Солдатское Ракитянского округа при взрыве дрона ранены четыре человека. Три женщины госпитализированы, мужчина продолжает амбулаторное лечение. В населенном пункте повреждены коммерческий объект, автомобиль, частный дом, надворная постройка и трактор.

В Шебекинском округе повреждены два частных дома, коммерческий и социальный объекты, КамАЗ, ЛЭП, три легковушки, надворная постройка, объект инфраструктуры, помещение предприятия. Еще две машины сгорели.