Один человек погиб, четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 19 населенных пунктов Белгородской области. Такие данные приводит оперштаб региона.

- В Грайворонском округе в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома один мужчина погиб, еще один получил ранения, - сообщает оперштаб Белгородской области.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки получил повреждения частный дом.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори FPV-дрон ударил по автомобилю, пострадал мужчина. Он находится в областной клинической больнице. Машина повреждена.

В Шебекинском округе в селе Бершаково сдетонировавший дрон ранил двоих мужчин. Пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. Поврежден автомобиль.

Ранним утром 15 мая Белгород подвергся ракетному обстрелу. Повреждения получили объект инфраструктуры, две квартиры в двух многоэтажках, шесть автомобилей, автобусная остановка и автобус.

В селе Шидловка Волоконовского округа дрона атаковал КамАЗ.

В Грайворонском округе беспилотники нанесли удары по селам Замостье, Глотово и Дорогощь, повреждены три дома, в селе Головчино - коммерческий объект и две машины, один из них сгорел, в селе Почаево поврежден забор частного дома, в селе Доброе - два автомобиля. Ночью 15 мая в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайворон повреждения получили два частных дома, в селе Смородино - объект инфраструктуры, два частных дома и машина. Утром 15 мая в селе Замостье дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, повредив забор и хозпостройку.

В Новооскольском округе в селе Немцево фрагменты сбитого беспилотника упали на линию электропередачи.

В Шебекинском округе в Шебекино FPV-дроны в Шебекино повредили остекление четырех квартир в двух многоэтажках, пять легковых и один грузовой автомобили, в селе Ржевка - частный дом. Ночью 15 мая от ударов беспилотников в селе Чураево повреждены машина и частный дом, в поселке Маслова Пристань - грузовая и легковая машины. В селе Нижнее Березово-Второе повреждены ГАЗель, частный дом, надворная постройка и машина. Утром 15 мая в Шебекино дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, посечены фасад здания и машина.