Политика15 мая 2026 7:30

Один человек погиб, четверо ранены при атаках ВСУ на Белгородскую область

Беспилотники атаковали 19 населенных пунктов региона
Марина МАКОВЛЕВА
Под ударом оказались шесть муниципалитетов региона. Фото из архива КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 19 населенных пунктов Белгородской области. Такие данные приводит оперштаб региона.

- В Грайворонском округе в селе Головчино в результате детонации FPV-дрона на территории частного дома один мужчина погиб, еще один получил ранения, - сообщает оперштаб Белгородской области.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки получил повреждения частный дом.

В Белгородском округе в селе Ясные Зори FPV-дрон ударил по автомобилю, пострадал мужчина. Он находится в областной клинической больнице. Машина повреждена.

В Шебекинском округе в селе Бершаково сдетонировавший дрон ранил двоих мужчин. Пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. Поврежден автомобиль.

Ранним утром 15 мая Белгород подвергся ракетному обстрелу. Повреждения получили объект инфраструктуры, две квартиры в двух многоэтажках, шесть автомобилей, автобусная остановка и автобус.

В селе Шидловка Волоконовского округа дрона атаковал КамАЗ.

В Грайворонском округе беспилотники нанесли удары по селам Замостье, Глотово и Дорогощь, повреждены три дома, в селе Головчино - коммерческий объект и две машины, один из них сгорел, в селе Почаево поврежден забор частного дома, в селе Доброе - два автомобиля. Ночью 15 мая в результате сбросов взрывных устройств с БПЛА в городе Грайворон повреждения получили два частных дома, в селе Смородино - объект инфраструктуры, два частных дома и машина. Утром 15 мая в селе Замостье дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, повредив забор и хозпостройку.

В Новооскольском округе в селе Немцево фрагменты сбитого беспилотника упали на линию электропередачи.

В Шебекинском округе в Шебекино FPV-дроны в Шебекино повредили остекление четырех квартир в двух многоэтажках, пять легковых и один грузовой автомобили, в селе Ржевка - частный дом. Ночью 15 мая от ударов беспилотников в селе Чураево повреждены машина и частный дом, в поселке Маслова Пристань - грузовая и легковая машины. В селе Нижнее Березово-Второе повреждены ГАЗель, частный дом, надворная постройка и машина. Утром 15 мая в Шебекино дрон сдетонировал на территории коммерческого объекта, посечены фасад здания и машина.