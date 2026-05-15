Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика15 мая 2026 7:00

Мужчина получил тяжелые травмы при атаке дрона ВСУ на грузовик в Белгородской области

Беспилотник атаковал машину в поселке Степное
Марина МАКОВЛЕВА
Мужчина доставлен в больницу. Фото из архива КП

Мужчина доставлен в больницу. Фото из архива КП

В Краснояружском округе дрон ВСУ нанес удар по грузовику в районе поселка Степное. При этом пострадал мужчина. Об этом сообщает оперштаб Белгородской области.

- Пострадавшего в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, множественными осколочными ранениями рук и ног доставили в Краснояружскую ЦРБ, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

После оказания первой помощи мужчину планируется перевести в областную клиническую больницу.

Машина повреждена.

Напомним, ранее сообщалось о ракетном обстреле, которому подвергся Белгород рано утром 15 мая.