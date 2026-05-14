Один человек погиб, трое ранены в результате ударов дронов ВСУ по Белгородской области

Один человек погиб, трое получили ранения во время атак ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщает оперштаб региона.

В Грайворонском округе в селе Головчино удар FPV-дрона пришелся по территории частного дома.

- От полученных ранений мужчина скончался на месте, - говорится в сообщении оперштаба Белгородской области.

Другой мужчина получил осколочные ранения головы и ног. Скорая помощь доставляет его в городскую больницу №2 Белгорода.

В Шебекинском округе в селе Бершаково в результате детонации дрона двое мужчин получили акубаротравмы и осколочные ранения лица. Им оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода, пострадавшие отпущены на амбулаторное лечение. На месте атаки получил повреждения автомобиль.

В Шебекино при детонации дрона загорелась кабина грузовика, возгорание потушено сотрудниками МЧС и бойцами самообороны. При ударе FPV-дрона по дорожному полотну посечены осколками пять машин. В селе Ржевка Шебекинского округа FPV-дрон атаковал частный дом, загоревшуюся кровлю потушил пожарный расчет.

В Грайворонском округе в селе Глотово беспилотник выбил окна и пробил кровлю частного дома. В селе Дорогощь при детонации FPV-дрона о дорожное полотно повреждено остекление частного дома. В селе Головчино два дрона сдетонировали на территории коммерческого объекта, повредив окна и фасад. Повреждена одна машина, вторая сгорела. В селе Почаево детонация дрона произошла рядом с частным домом, поврежден забор. В селе Замостье в результате атаки дрона в частном доме загорелась крыша.

В Волоконовском округе в селе Шидловка FPV-дрон ударил по КамАЗу.