В среду 13 мая стало известно происшествии в Белгородской области - там сошел с рельсов электропоезд, ехавший по маршруту «Разумное — Томаровка». Предварительно, причиной схода электрички с путей может являться подрыв железнодорожного полотна. Об этом в канале в МАКСЕ сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Последние новости о сходе электропоезда с рельсов в Белгородской области 13 мая

В РЖД сообщили, что все случилось в 9:24 на перегоне Разъезд 134 км – Томаровка Юго-Восточной железной дороги. С рельсов сошел вагон пригородного поезда №6072 сообщением Разумное – Томаровка.

Гладков рассказал о происшествии в Яковлевском округе региона. Состав спокойно двигался по маршруту в сторону Томаровки, но в какой-то момент сбился с пути из-за отсутствия около двух метров железнодорожной дороги.

Машинист электропоезда был вынужден применить экстренное торможение.

"Это привело к сходу половины вагона с рельсов. В момент аварии в поезде находилось 15 человек, одна женщина получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины", - объяснил Гладков.

Причины схода поезда с рельсов под Белгородом 13 мая

По словам Вячеслава Гладкова, причиной схода электрички с рельсов в Белгородской области является внешнее вмешательство:

"По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, которое могло быть вызвано детонацией взрывного устройства".

Так ли это на самом деле, установят эксперты. Сейчас экстренные службы работают на месте событий.

Что известно о пострадавших при сходе с рельсов электропоезда в Белгородской области

К сожалению, ЧП с поездом в Белгородской области не обошлось без пострадавших. На данный момент известно, что после того, как машинист экстренно затормозил, а вагон вылетел с пути, рваную рану ноги и ушиб спины получила одна из пассажирок.

"Бригада скорой доставляет её в городскую больницу №2 г. Белгорода", - говорит Вячеслав Гладков.

О других пострадавших пока информации не было.

Что произошло после схода поезда с рельсов в Белгородской области - изменения в расписании

Все оперативные службы, включая саперов Минобороны РФ, работают на месте. Обстоятельства происшествия и информация о пострадавших уточняются. Часть поездов временно задерживаются.

"Движение на участке временно приостановлено. Для устранения последствий на место направлен восстановительный поезд. Юго-Восточная железная дорога принимает все необходимые меры для возобновления движения", - рассказали в РЖД.

Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайте ОАО «РЖД» и по номеру 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).