В Белгородской области поезд сошел с рельсов из-за поврежденного железнодорожного полотна

В поезде находилось 15 человек. Фото из архива КП

В Яковлевском округе сошел с рельсов электропоезд, следовавший по маршруту «Разумное - Томаровка». Пострадала женщина. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Причиной происшествия могло стать разрушение железнодорожных путей при детонации взрывного устройства.

- По предварительным данным, причиной инцидента стало отсутствие около двух метров железнодорожного полотна, - прокомментировал руководитель региона.

В результате машинист был вынужден применить экстренное торможение, из-за чего произошел сход с рельсов половины вагона.

Уточняется, что в момент аварии в поезде находилось 15 человек. Одна пассажирка получила рваную рану ноги и ушиб мягких тканей спины. Скорая помощь доставляет ее в городскую больницу №2 Белгорода.

На месте работают все оперативные службы, в том числе, саперы Минобороны РФ.

В настоящее время Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организовала проверку по факту схода вагонов электропоезда.

- Предварительно, сегодня утром на 126 км ПК 8 перегона «Белгород - Томаровка» несколько вагонов электропоезда номер 6072 пригородного сообщения «Белгород - Томаровка» сошли с рельс, - отмечает пресс-служба ведомства.

На место происшествия выехал белгородский транспортный прокурор Андрей Кириллов. Прокуратура проконтролирует соблюдение прав пассажиров.