Политика10 мая 2026 17:33

Трое взрослых и подросток пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

После атаки дрона часть жителей Новой Таволжанки остаются без электричества
Наталия ИЛЮШНИКОВА
После атаки БПЛА сгорело здание на территории сельхозпредприятия

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Атакам со стороны вооруженных сил Украины подверглись 11 населенных пунктов в трех муниципалитетах Белгородской области. Пострадали еще четыре человека, в том числе несовершеннолетний. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Так, в селе Варваровка Белгородского округа при атаке дрона пострадал 17-летний подросток. Пострадавшего госпитализировали в детскую областную клиническую больницу с баротравмой. Врачи оказывают необходимую помощь.

Мужчина пострадал в результате удара беспилотника в Новой Таволжанке. Он самостоятельно обратился за помощью в Шебекинскую ЦРБ.

- После оказания помощи для дальнейшего обследования он доставлен в областную клиническую больницу. Медики диагностировали ему минно-взрывную травму и ранение глаза. Вся необходимая помощь оказывается, - уточнил глава региона.

Также при детонации дрона в Новой Таволжанке баротравму получил боец «Орлана». Сослуживцы доставили его в Шебекинскую ЦРБ, госпитализация не потребовалась, лечение продолжит амбулаторно.

Еще один мужчина получил баротравму в Шебекино при детонации дрона в воздухе. Бригада скорой помощи транспортировала пострадавшего во вторую городскую больницу в Белгород.

В селе Вознесеновка Шебекинского округа после атаки дрона сгорела легковушка. В Шебекино из-за удара БПЛА в частном доме повреждены кровля и фронтон. В селе Зимовенька от удара дрона повреждены припаркованные микроавтобус и легковой автомобиль. В селе Новая Таволжанка в результате атак нескольких беспилотников повреждены два частных дома. Также перебита ЛЭП. Временно часть села остается без электричества. Аварийные службы приступят к восстановлению после согласования с Минобороны РФ.

В селе Ясные Зори Белгородского округа из-за детонации одного дрона выбиты окна в двух квартирах МКД. После удара второго БПЛА частично повреждена квартира в МКД. В поселке Октябрьский от атак двух дронов посечен забор частного дома, сгорела легковушка. В селе Таврово от падения обломков сбитого БПЛА пробита крыша надворной постройки.

В селе Дорогощь Грайворонского округа FPV-дроны трижды ударили по частному дому – выбиты окна. После атаки еще одного дрона загорелось помещение на территории сельхозпредприятия – здание полностью сгорело. В селе Косилово из-за атаки двух дронов в здании объекта торговли повреждена крыша. Недалеко от села Дунайка беспилотник атаковал служебный автомобиль – транспортное средство повреждено.