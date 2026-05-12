Трое мирных жителей ранены в результате атак ВСУ на Белгородскую область

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. Фото из архива КП

В Белгородской области три мирных жителя пострадали в результате атак ВСУ. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Грайворонском округе на дороге Грайворон - Илек-Пеньковка беспилотник сбросил взрывное устройство на машину.

- Мужчина получил минно-взрывную травму и баротравму, - уточнил глава Белгородской области.

Пострадавшему оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода, он отпущен на амбулаторное лечение.

Недалеко от села Шеино Корочанского округа беспилотник ударил по автомобилю УАЗ, ранен мужчина. Скорая помощь доставляет пострадавшего с баротравмой и открытой раной ноги в больницу №2 города Белгорода. Автомобиль сгорел.

В Шебекино мужчина, косивший траву на своем участке, обнаружил неизвестный предмет. Он поднял его с земли и ударил молотком. Произошла детонация устройства. Предположительно, находка оказалась боевой частью от беспилотника. У пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения рук и непроникающее ранение грудной клетки. Он находится в Шебекинской ЦРБ.