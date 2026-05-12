Два человека погибли, шестеро пострадали при ударах дронов ВСУ по Белгородской области

ВСУ атаковали пять муниципалитетов Белгородской области. Фото из архива КП

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 20 населенных пунктов Белгородской области. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе в селе Вознесеновка 7 мая пострадал мужчина. Он получил травмы при атаке беспилотника по служебному автомобилю. Накануне раненый скончался в реанимации областной клинической больницы.

Мужчина, получивший тяжелые травмы при ударе беспилотника по машине 8 мая в селе Новая Нелидовка Белгородского округа, скончался в реанимации областной клинической больницы.

- В поселке Октябрьский от атаки дрона на МКД ранен 18-летний юноша. Он госпитализирован в областную клиническую больницу, - сообщает руководитель Белгородской области.

Второй беспилотник атаковал троих сотрудников скорой помощи, которые приехали к юноше. Они отпущены на амбулаторное лечение. На месте атаки повреждения получили две многоэтажки, легковой автомобиль и карета скорой помощи.

В Борисовском округе недалеко от села Зозули FPV-дрон атаковал служебный микроавтобус. Два человека ранены. После оказания медицинской помощи их отпустили на амбулаторное лечение.

В Шебекино территорию предприятия атаковали два FPV-дрона, ранен мужчина. Он проходит лечение амбулаторно. На месте атаки повреждены два грузовика и два полуприцепа. В селе Вознесеновка беспилотник ударил по автомобилю, пострадал мужчина. Он также отпущен домой на амбулаторное лечение.

В селе Новая Нелидовка Белгородского округа дрон ударил по забору частного дома, в селе Чайки загорелся гараж. Утром 12 мая в поселке Октябрьский при атаке дрона повреждены забор и машина.

В Волоконовском округе беспилотники атаковали поселок Волоконовка, повредив два коммерческих объекта, семь машин и храм Успения Пресвятой Богородицы, в селе Шидловка поврежден частный дом.

В Грайворонском округе в городе Грайворон беспилотник пробил окно в частном доме, в селах Глотово и Мокрая Орловка сгорели два частных дома, в селе Гора-Подол также произошел пожар в частном доме, в селе Дорогощь сгорели 11 единиц сельхозтехники на территории предприятия, повреждения получили КамАЗ и трактор, в селе Дунайка - объект инфраструктуры.

В городе Шебекино в результате атак беспилотников повреждены два автомобиля, в селе Графовка сгорела машина, в селе Зиборовка поврежден дом, в селе Белянка - машина, в селе Маломихайловка - служебный микроавтобус, в селе Новая Таволжанка - две надворные постройки и два частных дома, в селе Сурково - частный дом и КамАЗ.