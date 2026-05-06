Частица Вечного огня прибыла в Белгород

Город первого салюта встретил частицу Вечного огня Фото: Виталий СОЧКАН. Перейти в Фотобанк КП

Город первого салюта встретил частицу Вечного огня. 5 мая на железнодорожном вокзале Белгорода состоялось символичное событие: сюда доставили священное пламя, зажженное от мемориального огня в Александровском саду в Москве. Акция проходит в рамках Международной патриотической инициативы «Пламя Победы».

Почему именно вокзал? Это не просто транспортный узел, а настоящий символ города, чья история тесно переплетена с событиями Великой Отечественной войны. Именно через эти пути шли эшелоны с бойцами и техникой на фронт. А после Победы вокзал стал теми самыми воротами, через которые домой возвращались фронтовики.

Честь доставить частицу огня в Белгород выпала руководителю регионального исполкома Общероссийского народного фронта Дарье Кайдаловой и координатору Анастасии Меркульевой.

На вокзале гостей встречали представители советов ветеранов, активисты молодежных организаций, корпоративные волонтеры, железнодорожники и другие жители города.

Особая миссия выпала исполняющему обязанности начальника железнодорожного вокзала Белгорода Владимиру Пузыреву: именно ему доверили принять лампаду с бережно доставленным пламенем.

- Для нас большая честь встречать частицу Вечного огня именно здесь, на белгородском вокзале, - подчеркнул Владимир Пузырев. - Железнодорожники всегда были на передовой: и в годы войны, обеспечивая бесперебойную работу стальных магистралей, и в мирное время, соединяя города и судьбы. Сегодня мы передаем эту память молодому поколению, чтобы подвиг наших предков никогда не был забыт.

Событие стало настоящим объединяющим моментом для белгородцев всех возрастов. Оно напомнило о важности сохранения исторической правды и глубокого уважения к подвигу тех, кто отстоял нашу Родину.

Эстафета памяти продолжается - в преддверии Дня Победы священное пламя будет передано ветеранам Великой Отечественной войны и участникам СВО, напоминая о героизме прошлых поколений.