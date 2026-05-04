Один человек погиб, семеро ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

В Белгородской области три муниципалитета подверглись атакам со стороны ВСУ.

- Погиб мирный житель. Еще семеро, в том числе 10-летний ребенок и боец подразделения «Орлан», получили различные ранения, - сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Шебекинском округе в поселке Батрацкая Дача при атаке беспилотника был ранен мужчина. Медики больницы №2 города Белгорода пытались спасти его, но ранения мужчины оказались несовместимы с жизнью.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица в ходе ракетного обстрела пострадала женщина. ее доставили в Грайворонскую ЦРБ с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями мягких тканей ноги. Женщину планируется перевести в городскую больницу №2 Белгорода.

В городе Грайворон при детонации дрона ВСУ ранения получил боец «Орлана». Пострадавший самостоятельно обратился за помощью в Грайворонскую ЦРБ. У него диагностированы минно-взрывная травма и осколочные ранения мягких тканей ног. Мужчина отпущен на амбулаторное лечение.

Поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. При этом пострадали три человека, среди которых 10-летний ребенок. Женщина доставлена в Краснояружскую ЦРБ с открытой черепно-мозговой травмой и закрытой травмой груди. Ее направили в областную клиническую больницу. Еще одна женщина получила травму, но отказалась от госпитализации. Ее 10-летний сын также получил баротравму, его направили в детскую областную клиническую больницу.

В Шебекино FPV-дрон нанес удар по территории предприятия. Ранены двое мужчин. У одного из них баротравма и осколочное ранение ноги, у второго - баротравма и осколочное ранение руки. Раненые доставлены бойцами самообороны в Шебекинскую ЦРБ.