В Белгородской области при атаке дрона ВСУ пострадал сотрудник МЧС

Здание монастыря повреждено. Фото: официальный канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области при атаках беспилотников ВСУ ранены два мирных жителя, один из них - сотрудник МЧС. Об этом сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как уточнил глава Белгородской области, в селе Красная Поляна Шебекинского округа от удара беспилотника загорелся дом. На место прибыл пожарный расчет.

- Во время работы они были атакованы беспилотником. Ранен сотрудник МЧС. Медики диагностировали у него минно-взрывную травму и ранения лица, - прокомментировал Вячеслав Гладков.

Пожарная автоцистерна также получила повреждения. Фото ГУ МЧС России по Белгородской области

Мужчина будет доставлен в областную клиническую больницу.

В поселке Борисовка Борисовского округа FPV-дрон ударил по зданию монастыря, ранен мужчина. Скорая помощь доставила пострадавшего в городскую больницу №2 Белгорода.

В Белгородском округе в поселке Разумное беспилотник нанес удар по частному дому, повредив крышу и автомобиль.