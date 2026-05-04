Два человека погибли, 12 получили ранения в результате атак вражеских беспилотников на Белгородскую область

За прошедшие сутки в Белгородской области зафиксированы атаки ВСУ на 19 населенных пунктов. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В Белгородском округе в селе Нечаевка при атаке беспилотника на автомобиль погибли двое мужчин. Женщина поручила ранения, ей оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода.

В Губкине четыре человека получили ранения при ударе беспилотника по коммерческому объекту.

- 17-летняя девушка в тяжелом состоянии госпитализирована в детскую областную клиническую больницу, - рассказал глава Белгородской области.

Также пострадал 20-летний молодой человек и двое мужчин, которые позже обратились в Губкинскую ЦРБ. На месте атаки повреждения получили коммерческий объект и восемь машин.

В поселке Октябрьский беспилотник ударил по грузовику, ранив водителя. Он госпитализирован в городскую больницу №2 Белгорода.

В той же больнице оказана помощь трем женщинам, пострадавшим при атаке беспилотника на поселок Дубовое 2 мая.

В Грайворонском округе в городе Грайворон при атаке беспилотника на машину ранена женщина. Она находится в городской больнице №2 Белгорода.

В Шебекинском округе в городе Шебекино при атаке дрона на многоэтажку пострадали две женщины. После оказания помощи они отпущены на амбулаторное лечение.

В поселке Октябрьский Белгородского округа поврежден частный дом, в селе Красный Октябрь - микроавтобус и легковушка, в селе Бочковка - частный дом, в селе Черемошное - машина. Утром 4 апреля в поселке Октябрьский дрон атаковал легковой и грузовой автомобили.

В Валуйском округе в селе Казначеевка дрон ударил по социальному объекту, в селе Казинка - по частному дому.

В Грайворонском округе в городе Грайворон при ударах беспилотников повреждены семь частных домов, три коммерческих объекта, пять машин, одна из которых сгорела, в селе Смородино повреждены два частных дома, в селе Замостье сгорели легковой и грузовой автомобили, в селе Ивановская Лисица повреждены две надворные постройки. В ночь на 4 мая в Грайвороне при атаках дронов сгорели легковой автомобиль и прицеп, в селе Глотово повреждены частный дом и надворная постройка.

В Краснояружском округе в поселке Красная Яруга дрона атаковали машину, в селе Сергиевка - коммерческий объект.

В Ракитянском округе в поселке Ракитное поврежден инфраструктурный объект связи.

В Шебекинском округе в городе Шебекино повреждены две многоэтажки, две машины, частный дом, оборудование предприятия, в селе Нежеголь - три частных дома и надворная постройка. Утром 4 мая в селе Графовка дрон ударил по частному дому, ГАЗели и легковому автомобилю.