Политика3 мая 2026 14:22

Мужчина и его сын погибли от удара дрона ВСУ в Белгородском округе

Украинский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ехала семья – женщину с травмами доставили в больницу
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по мирному населению в приграничье Белгородской области. В результате вражеской атаки два человека погибли, еще один ранен. Подробности случившегося сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, украинский дрон нанес удар по легковому автомобилю в селе Нечаевка Белгородского округа. В атакованном транспортном средстве находились супруги со своим сыном. В результате удара мужчина и его 21-летний сын погибли на месте происшествия. Они скончались от полученных ранений.

Женщину доставили во вторую городскую больницу в Белгород. У нее диагностировали баротравму и минно-взрывную травму. Врачи оказывают всю необходимую помощь.

- Очередной тяжелый день... От лица всех жителей Белгородской области выражаю искренние соболезнования всем родным и близким погибших, - написал губернатор Гладков в своем телеграм-канале.