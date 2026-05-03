В Белгородской области шесть человек ранены при атаках беспилотников ВСУ

Три человека госпитализированы после атак ВСУ. Фото: официальный канала Вячеслава Гладкова

В Белгородской области шесть мирных жителей пострадали в результате атак беспилотников ВСУ. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В поселке Октябрьский Белгородского округа водитель грузовика ранен при детонации дрона. У мужчины минно-взрывная травма, слепое осколочное ранение груди и ноги. Он находится в городской больнице №2 Белгорода. Большегруз поврежден.

В Шебекино две многоэтажки были атакованы беспилотниками.

- Ранена женщина. В Шебекинской ЦРБ ей диагностировали минно-взрывную травму, баротравму, осколочное ранение ноги и касательное ранение головы, - сообщает глава Белгородской области.

Уточняется, что после оказания помощи раненую переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

В одном из зданий повреждена кровля, также есть повреждения у припаркованного во дворе легкового автомобиля. Во втором здании есть разрушения фасада, остекления четырех квартир, также поврежден легковой автомобиль.

В городе Грайворон беспилотник ударил по легковому автомобилю. Пострадала женщина. Она доставлена в Грайворонскую районную больницу с минно-взрывной травмой, осколочными ранениями спины, ноги и руки. В дальнейшем ее переведут в городскую больницу №2 Белгорода. На месте атаки повреждения получили легковой автомобиль и три частных дома.

Также сообщается, что в больницу №2 города Белгорода после ухудшения состояния обратились три женщины, которые пострадали при атаке беспилотника на поселок Дубовое Белгородского округа 2 мая. У всех диагностированы минно-взрывные травмы и баротравмы. Они отпущены на амбулаторное лечение.