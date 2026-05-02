Женщина ранена от удара беспилотника ВСУ в Белгородской области

От удара БПЛА сгорел частный дом

В течение дня ВСУ нанесли удары беспилотниками по 14 населенным пунктам в четырех муниципалитетах Белгородской области. В результате вражеской атаки ранена мирная жительница. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

По информации главы региона, украинский беспилотник ударил по частному дому в селе Зиборовка Шебекинского округа. Женщина получила слепые осколочные ранения и закрытый перелом руки. Бригада скорой помощи доставляет пострадавшую во вторую городскую больницу Белгорода для дальнейшего обследования и лечения.

В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа от удара БПЛА повреждена легковушка, также посечен забор и выбиты окна двух частных домов. После атаки второго дома поврежден фасад другого частного дома. В Шебекино из-за атаки беспилотника поврежден фасад социального объекта. В городе также при сбитии дрона пробиты навес коммерческого объекта, повреждено остекление легковушки.

В селе Доброе Грайворонского округа от удара FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. В селе Рождественка после атаки БПЛА сгорел частный дом. В селе Почаево при детонации FPV-дрона повреждены забор и хозпостройка. В Грайвороне из-за атак двух БПЛА пробита крыша частного дома и поврежден забор, повреждена легковушка. В селе Косилово от ударов двух FPV-дронов уничтожен трактор. В селе Дунайка в результате взрыва беспилотника повреждены два частных дома. В селе Новостроевка-Первая от удара FPV-дрона поврежден легковой автомобиль. В селе Головчино при атаке БПЛА повреждена легковушка.

В поселке Дубовое Белгородского округа в результате атаки дрона в частном доме выбиты окна, также поврежден легковой автомобиль. В селах Отрадное и Таврово из-за падения обломков сбитых БПЛА повреждены четыре частных домовладения.

В селе Илёк-Пеньковка Краснояружского округа после атаки FPV-дрона повреждено здание на территории предприятия.