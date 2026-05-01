Мужчина пострадал от удара дрона ВСУ в Белгородской области 1 мая

Украинский FPV-дрон ударил по легковому автомобилю в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа. В результате атаки пострадал мирный житель. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По данным главы региона, мужчина получил баротравму. Врачи районной больницы оказали ему необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжит в амбулаторных условиях. Машина повреждена.

При падении обломков сбитого БПЛА в Новой Таволжанке также выбиты окна и повреждены ворота в частном домовладении. В Шебекино от удара беспилотника на территории предприятия повреждено складское помещение.

В поселке Красная Яруга из-за детонации дрона выбиты окна в трех квартирах многоэтажки. В селе Отрадовка Краснояружского округа после атаки FPV-дрона поврежден трактор.

В Грайвороне в результате удара БПЛА повреждена крыша частного дома. В селе Гора-Подол Грайворонского округа из-за атаки дрона в частном домовладении повреждены забор, гараж и линия электропередачи. В селе Дунайка при детонации беспилотника в частном доме повреждена кровля и выбиты окна в двух надворных постройках. Также выбило окна в доме и гараже соседнего домовладения.

В селе Красный Октябрь Белгородского округа от удара дрона сгорела ГАЗель. В селе Нижний Ольшанец в результате падения обломков сбитого БПЛА посечен легковой автомобиль. В селе Никольское при атаке дрона поврежден грузовик. В селе Нечаевка из-за удара беспилотника пробита крыша частного дома.

В селе Казинка Валуйского округа после атак FPV-дронов нанесли на территории предприятия повреждены остекление и фасад гаража, а также три ГАЗели, автобус и легковушка.

В селе Борисовка Волоконовского округа в результате ударов двух FPV-дронов в здании социального объекта повреждены фасад, остекление и крыша.