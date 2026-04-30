Враг атаковал шесть муниципалитетов Белгородской области 30 апреля

В селе Казинка поврежден трактор. Фото: Алексей СЕРГУНИН. Перейти в Фотобанк КП

ВСУ нанесли очередные удары с помощью беспилотников по Белгородской области 30 апреля. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Гладков.

- Предварительно, пострадавших нет, - уточнил глава региона.

В городе Шебекино повреждены многоквартирный дом, грузовик и предприятие, в селе Новая Таволжанка – четыре дома, на хуторе Стадников и в селе Графовка – по частному дому, в селе Зиборовка – легковушка и два частных дома, в селе Архангельское – пять частных домов, в селе Мешковое – машина и частный дом.

В Белгородском округе в поселке Дубовое поврежден многоквартирный дом, в село Таврово – коммерческий объект и четыре машины, в селе Никольское – легковушка и два частных дома, в селе Ясные Зори – машина, в селе Красный Октябрь - предприятие.

В городе Грайворон повреждены два многоквартирных дома и машина, в селе Глотово – частный дом, в селе Почаево – предприятие и грузовик, в селах Смородино, Новостроевка-Первая, Замостье и Гора-Подол – по частному дому, в селе Казачья Лисица – машина, в Валуйском округе в селе Двулучное - частный дом, в селе Казинка – три частных дома, два предприятия, социальный объект, две машины и трактор, в селе Грузское Борисовского округа – частный дом, на хуторе Красноорловский Краснояружского округа – частный дом и легковушка.

По данным Минобороны РФ, с 8:00 до 14:00 30 апреля перехвачены и уничтожены 39 украинских БпЛА самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и Пермского края.