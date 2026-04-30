Белгородка пострадала при детонации дрона о дорожное полотно в Валуйском округе

В селе Казинка Валуйского округа при атаке дрона ВСУ ранена мирная жительница. FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В момент атаки находившаяся рядом женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, - рассказал руководитель региона.

В настоящее время скорая помощь доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, получившем ранения в результате удара украинского дрона в Белгородском округе утром 30 апреля.