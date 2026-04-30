Белгород
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Белгород
Политика30 апреля 2026 9:52

Белгородка пострадала при детонации дрона о дорожное полотно в Валуйском округе

Женщину направили в районную больницу
Марина МАКОВЛЕВА
Дрон сдетонировал о дорогу. Фото: официальный канала Вячеслава Гладкова

Дрон сдетонировал о дорогу. Фото: официальный канала Вячеслава Гладкова

В селе Казинка Валуйского округа при атаке дрона ВСУ ранена мирная жительница. FPV-дрон сдетонировал о дорожное полотно. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- В момент атаки находившаяся рядом женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, - рассказал руководитель региона.

В настоящее время скорая помощь доставляет пострадавшую в Валуйскую ЦРБ.

Напомним, ранее сообщалось о мужчине, получившем ранения в результате удара украинского дрона в Белгородском округе утром 30 апреля.