Один человек погиб и 12 ранены от атак ВСУ за сутки в Белгородской области

От ударов БПЛА сгорели несколько машин и частных домов Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали 34 населенных пункта в восьми муниципалитетах Белгородской области. В результате атак со стороны противника погиб один мирный житель, еще 12 человек получили ранения. О последствиях сообщил губернатор Вячеслав Гладков в ежедневной сводке.

В Белгороде сегодня утром от ударов БПЛА на одном предприятии повреждена крыша, на втором – выбиты стекла.

В Белгородском округе повреждены шесть автомобилей, соцобъект, четыре частных дома.

В Борисовском округе в поселке Борисовка при атаке FPV-дрона по зданию монастыря ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован, здание повреждено.

В Волоконовском округе повреждены частное домовладение, мотоцикл и коммерческий объект, также перебита ЛЭП.

В Грайворонском округе в селе Казачья Лисица при ракетном обстреле пострадала женщина, госпитализация не потребовалась. Поврежден частный дом. В Грайвороне при детонации дрона ранен боец «Орлана», госпитализация не потребовалась. Вечером в городе от удара дрона пострадал велосипедист – госпитализирован в больницу Белгорода. В округе также повреждены два соцобъекта, пять автомобилей, МКД и пять частных домов.

В Губкинском округе повреждена крыша частного дома.

В Красной Яруге при ракетном обстреле пострадали три жителя. Женщина в тяжелом состоянии госпитализирована в областную клиническую больницу. Еще одна пострадавшая находится на стационарном лечении, ее сын проходит лечение в детской областной клинической больнице. После обстрела и атак БПЛА в округе повреждены 22 дома и три машины, два объекта инфраструктуры и соцобъект, также сгорел трактор.

В Шебекинском округе в поселке Батрацкая Дача от удара дрона погиб мужчина. В селе Красная Поляна при атаке БПЛА пострадал сотрудник МЧС – госпитализирован в областную больницу. На месте атаки сгорел частный дом. В Шебекино после атаки FPV-дрона по территории предприятия один мужчина госпитализирован, второй продолжает амбулаторное лечение. На месте атаки поврежден грузовик. На участке автодороги Шебекино – Белгород от удара беспилотника по грузовику пострадал мужчина – госпитализация не потребовалась, транспорт поврежден. В селе Белянка при атаке дрона по территории предприятия пострадал мужчина, лечение продолжит дома. В округе за день повреждены девять легковушек, одна из которых сгорела, шесть частных домов, один из которых сгорел, четыре инфраструктурных объекта, предприятие, коммерческий объект, сгорела надворная постройка.