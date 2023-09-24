Водитель «КамАЗа» ранен при атаке ВСУ на белгородский поселок Новый 24 сентября 2023

Мужчина самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 24 сентября, поселок Новый Волоконовского района подвергся атаке ВСУ. Об этом в своем телеграм-канале написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

- С помощью дрона на проезжающий автомобиль сбросили взрывное устройство. Есть один пострадавший - водитель «КамАЗа».

По словам Вячеслава Владимировича, мужчина самостоятельно обратился в центральную районную больницу с легкой контузией и осколочными ранениями.

- Вся необходимую медицинскую помощь ему оказали, после чего отпустили домой на амбулаторное лечение.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 14 населенных пунктов Белгородской области атаковали ВСУ 23 сентября. Обстрелам подверглись шесть муниципалитетов.