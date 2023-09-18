Губернатор поручил расширить поддержку с мобилизованных на служащих в зоне СВО всех родов войск

Гладков поручил расширить поддержку на военнослужащих в зоне СВО всех родов войск. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня на еженедельно оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков поручил подготовить документы, согласно которым все формы поддержки, в том числе единовременную выплату в 100 тысяч рублей, необходимо будет распространить на военнослужащих в зоне СВО всех родов войск - сотрудников Росгвардии, погранслужбы и других родов войск и специальных силовых структур. Поддержку начнут оказывать с 1 ноября текущего года.

- Помощь будет оказываться только в заявительной форме от близких родственников, например, супруга или дети, родители. А затем после проверки и при наличии подтверждающего документа, мы оказываем помощь. Предлагаю сформулировать наше предложение в течение недели и в следующий понедельник опубликовать, - сказал губернатор.

На сегодняшний день в Белгородской области для призванных на военную службу по мобилизации и заключивших контракт о прохождении военной службы установлены следующие меры поддержки:

- единовременная выплата в размере 100 тыс. рублей;

- единовременная денежная выплата по ранению в размере 500 тыс. рублей (средней и тяжелой степени тяжести);

- ежемесячная социальная выплата в размере МРОТ для граждан, принимающим участие в СВО и не имевшим постоянного источника дохода до начала мобилизации;

- сохранение средней зарплаты мобилизованным.

Кроме того, в регионе существует социальная поддержка для членов семей военнослужащих, мобилизованных, а также погибших (умерших) при исполнении обязанностей.

- при рождении ребенка в размере 50 000 рублей женщинам, состоящим в зарегистрированном браке с гражданином, призванным на военную службу, родившим ребенка после 24 февраля 2022 года;

- на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения по очной форме в образовательной организации) в виде ежемесячной денежной выплаты в размере 3 000 рублей;

- на приобретение школьной и спортивной формы детям военнослужащих по 15 000 рублей на каждого ребенка

- организация новогодних праздников для детей военнослужащих;

- патронаж семей социальными службами, оказание психологической и юридической помощи;

- помощь по дому и по заявкам;

-обслуживание инвалидов и пожилых родственников, которые самостоятельно не могут себя обслуживать, на дому.

Также в Белгородской области дополнительные меры поддержки оказываются членам семей погибших (умерших) военнослужащих:

- единовременная выплата в размере 3 млн. рублей, которая производится в равных долях каждому члену семьи;

- денежная выплата, приуроченная ко Дню России (12 июня), в размере 25 тыс. рублей (на семью);

- денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей погибших военнослужащих, обучающихся в общеобразовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, расположенных на территории Белгородской области, в размере 15 тыс. рублей (на каждого ребенка).