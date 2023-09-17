21 населенный пункт Белгородской области атаковали ВСУ 16 сентября 2023

Незначительные повреждения получила водонапорная башня в селе Долгом. Фото: Алексей СЕРГУНИН

Сегодня, 17 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 16 сентября.

Не в первый уже раз самая напряженная ситуация сложилась в Шебекинском округе. В результате обстрела города Шебекино (два артиллерийских снаряда) осколочное ранение получил водитель грузовика. Госпитализация не потребовалась, раны обработали на месте. Кроме того, повреждены три грузовых машины и одно из промышленных предприятий (остекление, фасад, перекрытие). На села Муром и Середу с БПЛА сбросили четыре и два взрывных устройства соответственно. По селу Новой Таволжанке со стороны Украины выпустили два артиллерийских снаряда, по селу Терезовке – два минометных.

В Грайворонском городском округе в селе Пороз с БПЛА сбросили один осколочный боеприпас, из-за чего оказался поврежден инфраструктурный объект связи. Село Заречье-Первое, поселок Горьковский и село Сподарюшино обстреляли из миномета – 20, восемь и три снаряда зафиксировали на территории населенных пунктов. По селу Заречье-Второе выпустили два артиллерийских снаряда.

В Валуйском городском округе село Долгое противник трижды атаковал с помощью дрона-камикадзе. Незначительные повреждения получила водонапорная башня. Также повреждена одна легковушка. Из ствольной артиллерии обстреляны село Вериговка и хутор Нижние Мельницы – семь и три прилета соответственно. В селе Колосково системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа.

В Белгородском районе по селам Наумовке, Журавлевке и хутору Валковскому стреляли из артиллерии – 11, семь и шесть снарядов соответственно. В Краснояружском районе под артиллерийский обстрел попали села Староселье и Теребрено – шесть и пять прилетов соответственно. Кроме того на Староселье противник сбросил с БПЛА одно взрывное устройство. Хутор Старый Волоконовского района обстреляли из гранатомета (десять прилетов) и миномета (три). Хутор Лозовую Рудку Борисовского района противник атаковал с помощью дрона-камикадзе.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, за 15 сентября ВСУ обстреляли четыре района Белгородской области.