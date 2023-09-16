В Белгородской области стартовал второй сезон детского конкурса «Время 31-х»

Участникам второго сезона в обязательном порядке предстоит написать эссе на тему «Будущее Белгородчины зависит от меня». Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

15 сентября в регионе стартовал второй детский конкурс социально значимых идей «Время 31-х». В прошлом году на реализацию первого сезона выделили 8 миллионов рублей. Финалисты защищали свои проекты в санатории «Бригантина «Белогорье».

- Итоги первого конкурса показали, как много у нас талантливых и активных юношей и девушек с замечательными инициативами по улучшению нашей области. В настоящий момент команды уже начали воплощать в жизнь 21 проект. Мы обязательно будем следить за ходом работ и расскажем о достигнутых результатах в следующем году, - поделился губернатор Вячеслав Гладков.

Участникам второго сезона в обязательном порядке предстоит написать эссе на тему «Будущее Белгородчины зависит от меня». В свободной форме ребятам надо рассказать о своих идеях по развитию и управлению регионом. Глава региона отметил, что ждет ярких предложений и, возможно, ряд из них возьмет себе на заметку.

Помимо этого, в новом сезоне конкурс а будет больше номинаций - их количество увеличили с 9 до 14. С нового учебного года участниками проекта смогут стать школьники и студенты СПО в возрасте от 11 до 18 лет. Все желающие поучаствовать в конкурсе могут зарегистрироваться на платформе http://умникииумницы.рф/.

- Мне очень хочется, чтобы финалистов было не меньше 270. Почему? Это как раз то количество, которое позволит нам охватить целую смену в нашей «Бригантине "Белогорье"», чтобы вся смена была посвящена именно проекту «Время 31-х». Уверен, успехи первопроходцев конкурса вдохновят многих и в текущем году мы увидим еще больше интересных и полезных инициатив от юных белгородцев. Дорогие ребята! Очень хочется, чтобы результат вашей работы превзошел ваши ожидания. И тогда это будет круто! Я уверен, у вас это получится. А мы, в свою очередь, будем стараться помочь вам! В добрый путь, большого и счастливого приключения! – сказал Вячеслав Гладков.