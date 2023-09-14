На прямую линию губернатору Белгородской области поступило 1700 вопросов

13 сентября прошла большая прямая линия губернатор Белгородской области. Фото: @belregion_ru

13 сентября прошла большая прямая линия губернатор Белгородской области. Жители региона оставили порядка 1700 вопросов и обращений. Глава региона ответил на 93 из них. В числе наиболее важных тем были озвучены социальные гарантии для белгородской самообороны и помощь военнослужащим, строительство социальных объектов в регионе, вопросы благоустройства, образования и медицины.

Так, в случае ранения и гибели со стороны региона обеспечиваются такие же формы поддержки, как и военнослужащим. Дополнительный объем помощи разрабатывается вместе с правительством Российской Федерации и администрацией президента.

Белгородские власти регулярно передают гуманитарную помощь военнослужащим. Глава региона также напомнил, что, если у белгородцев есть желание оказать дополнительную помощь бойцам, это можно сделать через главу района округа или города, в котором проживаете, через приемную губернатора, или же можно обратиться к Евгению Воробьеву, начальнику управления региональной безопасности области.

Кроме того, Гладков рассказал, что в следующем году появится новая остановка общественного транспорта у спорткомплекса Хоркиной в Белгороде. В настоящее время ведутся проектные работы, решается вопрос безопасного перехода проезжей части.

По теме образования – поступил вопрос о том, как школьники будут сдавать экзамены в этом учебном году. Сдача экзаменов будет проходить, как и всегда было, в том формате, который предусмотрен законом.

Вячеслав Гладков прокомментировал сложность вопроса заселения жителей в квартиры 4-ой очереди микрорайона «Новая жизнь» в Белгороде. Глава области отметил, что хотелось бы поскорее решить эту проблему.

- Сейчас ведут переговоры и мэр города, и дирекция юго-западного района под руководством Владимира Базарова. Надеемся, что в ближайшее время удастся все вопросы решить и отдать вам ключи, чтобы вы радовались новому жилью, - подчеркнул губернатор.

Губернатор Белгородской области также рассказал, что в регионе решают проблему с нехваткой медицинского персонала. В частности, в Старом Осколе не хватает десяти специалистов, два из которых скоро придут на работу. С кардиологом ситуация сложнее – единственный врач в декретном отпуске, и сейчас с ней пытаются договориться, напоминая, что за досрочный выход из отпуска по уходу за ребёнком будут дополнительные выплаты.

- Вчера 1700 вопросов поступило на Прямую линию, 93 вопроса, на которые постарался ответить, а все остальные, напомню, все стоят на контроле, в течение недели мы постараемся дать развернутые ответы, которые поступят по всем каналам коммуникации, по которым и задавались вопросы, - сказал Вячеслав Гладков.