В Белгород прибудут две великие святыни

Они будут доступны для поклонения в Свято-Троицком домовом храме здания Белгородской митрополии. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В ближайшие дни – с 16 по 18 сентября - жители и гости областного центра смогут поклониться двум великим святыням. В честь 112-летия канонизации епископа Иоасафа в Белгород прибудут один из самых знаменитых чудотворных крестов в мире и мощи святого князя Александра Невского.

Как сообщают в Белгородской митрополии, мощи покровителя Русского воинства прибыли в регион из Давидовой пустыни. А принесение Годеновского Креста состоится по благословению Святейшего Патриарха Кирилла, что станет частью Общероссийского миссионерского крестного хода, посвященного 600-летию явления святыни близ села Годеново. Во время шествия предполагается посещение 27 городов России и Беларуси по маршруту с севера на юг (Мурманск – Севастополь) и с запада на восток (Брест – Владивосток). Крест прибудет в Белгород из Брянска, а после отправится в Луганск, Донецк и Мариуполь.

Крестный ход с прибывшими святынями начнется в Белгороде 16 сентября в 15.00. От Николо-Иоасафовского собора верующие пронесут нетленные мощи святителя Иоасафа и Александра Невского, а также Годеновский крест к Троицкой площади. Напомним, он был создан в Византии, а 9 мая 1423 года явился в пределах Ростова Великого, и по свидетельствам верующих около него многие годы происходят чудеса и исцеления.

Крест и мощи благоверного князя будут находиться в Свято-Троицком домовом храме здания Белгородской митрополии (Свято-Троицкий бульвар, 24) до 18 сентября. В этот день после утреннего молебна (начало в 8.00) состоится отбытие мощей.

В рамках празднования годовщины канонизации святителя Иоасафа запланировано также проведение следующих богослужений: 16 сентября в 15.40 перед зданием Белгородской митрополии - чтение акафиста и всенощное бдение перед ракой с мощами Святителя. 17 сентября в 9.00 на Троицкой площади митрополит Иоанн возглавит Божественную литургию, а после совершится славление белгородского чудотворца.