Белгородка рассказала, как отдала мошенникам 350 тысяч рублей

Мошенники обманом забрали у белгородской пенсионерки 350 тысяч рублей. Фото: скриншот видео

Неделя только началась, а в Белгородской области уже зарегистрировано пять фактов мошенничества в отношении пожилых людей. Во всех случаях на уловки аферистов попались женщины в возрасте от 73-х до 86-ти лет. В общей сложности они отдали преступникам больше миллиона рублей.

Мошенники использовали распространенную схему и звонили пенсионерам под видом ставших виновниками ДТП родственников и сотрудников правоохранительных органов. Для решения вопроса о невозбуждении уголовного дела они требовали передать деньги.

Одной из жертв злоумышленников стала 73-летняя жительница Старого Оскола. Потерпевшая рассказала, как ее обманули, чтобы предостеречь других жителей региона.

Мошенники позвонили оскольчанке утром 12 сентября на стационарный телефон и сообщили, что из-за ее дочери, которая якобы переходила дорогу на красный свет, произошла серьезная авария. Пенсионерку предупредили, что, если не собрать нужную сумму, ее родственница может отправиться за решетку. Несмотря на то, что оскольчанка слышала об уловках мошенников, она доверилась и передала курьеру 350 тысяч личных сбережений.

Анализируя свои действия женщина рассказала, что она была в стрессовом состоянии, поэтому поддалась на такие уловки.

- Во-первых, я недавно похоронила маму, десять дней только прошло. Во-вторых, испуг был дикий. Как же так дочка пошла через дорогу на красный свет, еще и по телефону разговаривала. Нельзя так делать! - рассказывает оскольчанка в слезах.

По словам пенсионерки, звонившие передавали трубку якобы ее дочери, которую было плохо слышно.

- Она только говорила: "Мама, деньги нужны срочно, иначе меня посадят в тюрьму. Я отработаю, потом все отдам". Я ей "Лена, Лена, тебя плохо слышно. Почему у тебя голос такой?". Мне объяснили ребята, трубку у нее забрали, что у нее губы порватые из-за аварии, и что сейчас ей операцию будут делать. Я слышала про такие схемы, но не думала, что так все будет. Пришел курьер, я отдала ему 350 тысяч, сколько было... - рассказала потерпевшая.

По данному факту заведено уголовное дело о мошенничестве. Полиция в очередной раз призывает белгородцев предупредить пожилых родственников о мошенниках. Объясните им, что не стоит отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если неизвестные сообщили о якобы ставшем виновником ДТП или доставленном в правоохранительные органы родственнике, а затем потребовали деньги за его освобождение от уголовной ответственности – это мошенники. В этом случае следует прервать разговор и самостоятельно связаться с близким человеком, которому якобы нужна помощь, либо позвонить для проверки информации в полицию.

Напомним, за прошедшую неделю жертвами мошенничества в Белгородской области стали 91 человек. В общей сложности аферисты похитили у них более 23 миллионов рублей, из которых 14 миллионов – взятые в кредит деньги.