На Белгородчину поступило медоборудование для работы с маленькими пациентами

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Накануне в Валуйки было доставлено оборудование для офтальмологического, стоматологического и лор-кабинетов. Инициатива его приобретения принадлежит депутату Госдумы РФ Сергею Гаврилову, а возможность это осуществить представилась в рамках благотворительной программы «Мир без слез».

За годы работы программы, с 2003 года, в центр ее внимания попали более 190 медучреждений в 79 субъектах РФ. Белгородская область становится получателем поддержки уже в пятый раз: ранее это были Детская областная и Старооскольская окружная клинические больницы, Белгородский дом ребенка.

Теперь по инициативе Сергея Гаврилова новая аппаратура поступила и в приграничный муниципалитет. Депутат, председатель консультационного совета акционеров ВТБ, рассказывает, что первоначально, при формировании программы более 20 лет назад, планировалось поддержать ограниченное число детских клиник в Москве, Подмосковье и ЦФО.

- Белгородская область – приграничный регион и нам очень важно сейчас сконцентрировать внимание на поставке того оборудования для детей, которого лишены многие районные медучреждения. Ребята и их родители должны всегда чувствовать, что Родина не забыла о них, что заботится и помогает, - подчеркивает Сергей Анатольевич.

- Новое оборудование значительно увеличит возможности врачей, - уверена и.о. главного врача Валуйской ЦРБ Зинаида Савельева. - Большую роль мы отводим профилактике, а для этого важно, чтобы оснащение поликлиники позволяло своевременно выявлять патологию и начать лечение.

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Денис Хворостяной, заведующий детским поликлиническим отделением больницы, отметил:

- Мы получили практически такое же оборудование, которое есть в областной детской больнице. Так что теперь у нас нет необходимости отправлять детей на обследование в частные медцентры - мы можем сделать эти исследования у себя.

- Главная ценность программы - сами врачи определяют то оборудование, которое им необходимо, - подчеркнул управляющий ВТБ в Белгородской области Виктор Кривошеев.

Отметим, что детское поликлиническое отделение Валуйской ЦРБ обслуживает около 11 тысяч юных жителей города и городского округа. При этом также принимает детей и подростков из Вейделевского и Ровеньского районов.