В областном центре вновь распахнет крылья «Ангел Святого Белогорья»

Ежегодная православная выставка пройдет в Белгороде уже в 12-й раз. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

В этом году международная православная выставка «Ангел Святого Белогорья» будет посвящена 80-летию победы в танковом сражении на Прохоровском поле, 80-летию освобождения Белгорода и Харькова от немецко-фашистских захватчиков, а также 300-летию духовного образования на Белгородчине. Мероприятие проводится Белгородской митрополией и Союзом «Белгородская ТПП» при поддержке Правительства Белгородской области.

Выставка будет доступна для посещения на базе ВКК «Белэкспоцентр» с 13 по 17 сентября включительно, с 10 до 18 часов. Торжественная же церемония открытия запланирована на 16.00 первого дня работы выставки.

В течение пяти дней жителям и гостям региона будет доступна обширная экспозиция, представляющая около семи десятков участников из различных регионов России, а также Грузии, Сербии, Черногории, Молдовы и даже трех областей Украины: Киевской, Житомирской и Сумской.

Посетителям будет дана возможность поклониться святыням региона: мощам святителей Иоасафа и Никодима, епископов Белгородских. Фото: Екатерина ПАПАКИНА

Как сообщают в Белгородской митрополии, программа работы выставки подразумевает и насыщенное общение, прикосновение к искусству, истории. В частности, можно посетить следующие мероприятия:

13 сентября в 15.30 запланировано проведение концерта-встречи с дуэтом «Братцы» протоиереев Вадима и Константина Качаловых, а в 17 часов состоится презентация книги иеромонаха Серафима (Богрова), посвященная освобождению Белгорода;

14 сентября в 14.00 начнется лекция Павла Субботина и иеромонаха Серафима об освобождении Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, а также еще одна презентация книги по данной теме;

15 сентября в 14.00 стартует мастер-класс «С чего начинается Родина…»: отечественная культура-духовная крепость России». Его проводит Марина Кулабухова, кандидат филологических наук, доцент, профессор Белгородского государственного института искусств и культуры. С 15.30 запланировано выступление православного музыкального молодежного театра «Лествица».

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