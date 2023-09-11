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Общество11 сентября 2023 7:00

Сергей Довгалюк занял должность замгубернатора Белгородской области по ЖКХ

Вячеслав Гладков представил чиновника на оперативном совещании
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Сергей Довгалюк занял должность замгубернатора Белгородской области по ЖКХ.

Сергей Довгалюк занял должность замгубернатора Белгородской области по ЖКХ.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 11 сентября, на оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор представил своего нового заместителя. Сергей Довгалюк приехал из Иркутской области. Он будет заниматься вопросами ЖКХ. Уже в ближайшее время – подготовка к отопительному сезону, восстановление жилья в приграничье, разрушенного от обстрелов ВСУ.

- Сергей Владимирович имеет большой профессиональный опыт работы в крупных компаниях, в органах государственной власти в должности заместителя губернатора. Но, что более важно, есть опыт и в зоне СВО. У нас цель – обеспечение безопасности здоровья и жизни мирного населения. Защита их имущества от обстрелов или возникновения каких то сложных ситуаций. Мы с вами много говорили о том, что нужно уделит внимание работе с ТКО, работе по обсечению жителей области холодной водой. И, безусловно, приоритетом стоит задача восстановления жилья. Фактически ежедневно мы подводим итоги, вижу, что вы входите в курс. Вопрос крайне сложный. Обстрелы продолжаются. У нас задача понятная и простая – восстановить жилье, чтобы люди имели возможность вернуться в свои дома и квартиры. Уверен, что все наши планы будут реализованы, – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Сергей Довгалюк родился в Днепропетровской области. Окончил Воронежский Военный институт радиоэлектроники. Служил до 2009 года, уволился в запас в звании подполковника. Работал в строительных компаниях. В 2021 – в Иркутской области курировал министерство жилполитики и энергетики, министерства транспорта и дорожного хозяйства, службы по тарифам и госжилнадзора, а также процесс восстановления территорий, пострадавших от паводка 2019 года. В 2023 руководил восстановлением Кировска в ЛНР.

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