Сергей Довгалюк занял должность замгубернатора Белгородской области по ЖКХ. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 11 сентября, на оперативном совещании правительства Белгородской области губернатор представил своего нового заместителя. Сергей Довгалюк приехал из Иркутской области. Он будет заниматься вопросами ЖКХ. Уже в ближайшее время – подготовка к отопительному сезону, восстановление жилья в приграничье, разрушенного от обстрелов ВСУ.

- Сергей Владимирович имеет большой профессиональный опыт работы в крупных компаниях, в органах государственной власти в должности заместителя губернатора. Но, что более важно, есть опыт и в зоне СВО. У нас цель – обеспечение безопасности здоровья и жизни мирного населения. Защита их имущества от обстрелов или возникновения каких то сложных ситуаций. Мы с вами много говорили о том, что нужно уделит внимание работе с ТКО, работе по обсечению жителей области холодной водой. И, безусловно, приоритетом стоит задача восстановления жилья. Фактически ежедневно мы подводим итоги, вижу, что вы входите в курс. Вопрос крайне сложный. Обстрелы продолжаются. У нас задача понятная и простая – восстановить жилье, чтобы люди имели возможность вернуться в свои дома и квартиры. Уверен, что все наши планы будут реализованы, – подчеркнул Вячеслав Гладков.

Сергей Довгалюк родился в Днепропетровской области. Окончил Воронежский Военный институт радиоэлектроники. Служил до 2009 года, уволился в запас в звании подполковника. Работал в строительных компаниях. В 2021 – в Иркутской области курировал министерство жилполитики и энергетики, министерства транспорта и дорожного хозяйства, службы по тарифам и госжилнадзора, а также процесс восстановления территорий, пострадавших от паводка 2019 года. В 2023 руководил восстановлением Кировска в ЛНР.