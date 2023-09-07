14 населенных пунктов Белгородской области атаковали со стороны Украины 6 сентября 2023

В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновки с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 7 сентября, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 6 сентября.

В Шебекинском городском округе из миномета обстреляли село Новую Таволжанку (десять прилетов). Повреждена одна машина. По селу Середу выпущено 17 минометных снарядов и сброшено с БПЛА 13 осколочных боеприпасов. Также под минометный обстрел попал МАПП «Шебекино» (четыре прилета). В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Соболевка (два прилета). В результате произошло возгорание сухой травы на площади в 100 квадратных метров. По поселку Уразово выпущен один артиллерийский снаряд. В одном частном доме повреждены фасад, окна и крыша.

В Краснояружском районе села Вязовое, Староселье, Илек-Пеньковку, Колотиловку и Репяховку обстреляли из артиллерии – 14, семь, четыре (дважды) и два снаряда соответственно. В Староселье и Вязовом повреждены линии электропередачи.

В Волоконовском районе на окраине хутора Плотвянке с БПЛА сбросили одно взрывное устройство, а по окраине хутора Старого – семь минометных снарядов. В Белгородском районе по селу Красный Хутор выпущены пять артиллерийских снарядов. Также в селе средствами радиоэлектронной борьбы посадили БПЛА противника. В Грайворонском городском округе на окраине села Дроновки с БПЛА сбросили два взрывных устройства. Один из беспилотников противника с разорвавшимся снарядом упал на территории частного дома. Также под минометный обстрел попало село Безымено (четыре прилета).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 5 сентября ВСУ атаковали 14 населенных пунктов Белгородской области. Под обстрелом погиб один мужчина, женщина получила ранения.