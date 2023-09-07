Из-за обстрелов ВСУ в Шебекино Белгородской области повреждено 834 объекта

Вячеслав Гладков провел выездное совещание в Шебекинском округе. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня губернатор Вячеслав Гладков провел выездное совещание в Шебекинском округе, осмотрел, как идет восстановление пострадавших от обстрелов ВСУ домов. на сегодня в Шебекино и Новой Таволжанке из-за атак противника повреждены почти 2 тысячи зданий.

В Шебекино от снарядов пострадали 834 объекта – это 189 многоквартирных домов, 591 ИЖС и 54 социальных объекта. На 692 из них уже полностью закрыт тепловой контур. В селе повреждения выявлены на 1020 объектах – девяти многоквартирных домах, 1001 ИЖС и 10 объектах социальной инфраструктуры. На данный момент тепловой контур закрыт на 339 объектах.

. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Глава региона оценил динамику восстановления сложных объектов в Шебекино. В одном из домов снаряд пробил крышу, попал в вентиляционную шахту, из-за взрыва были разрушены лестничные марши в первом подъезде с 5 по 3 этаж. Также разрушились вентканалы в квартирах. Сейчас строители выполнили демонтаж крыши, разбирают плиты покрытия и перекрытия. В планах демонтировать лестничные марши и поврежденные вентиляционные каналы с 3 по 5 этаж с последующим восстановлением конструктивных элементов. Вся проектная документация уже готова.

В еще одном разрушенном МКД подрядчик выполнил демонтаж внутренних и наружных стеновых панелей, а также плит перекрытий с 2 по 5 этаж. Над 2 и 3 этажами завершены работы по монтажу плит перекрытия. Полностью установлены межкомнатные перегородки во 2 и 3 подъездах. Восстановлены дымоходы и вентиляционные каналы, запущен газ. Сейчас ведутся работы по заливке 3 этажа и монтажу опалубки перекрытия над 4 этажом.

В Новой Таволжанке все восстановительные работы также идут в графике там, где строители могут зайти на территорию.

- Все работы, которые обещали сделать, строительными организациями выполняются. Конечно, пожилые люди переживают за восстановление летних кухонь, потому что для них это первоочередное. Будем помогать, все работы обязательно выполним, - отметил губернатор Вячеслав Гладков.