«Не успел зайти в дом»: Гладков рассказал подробности обстрела Козинки, в результате которого погиб мужчина

В результате обстрела разрушения различной степени тяжести получили 11 домовладений и один автомобиль. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 5 сентября, село Козинка Грайворонского городского округа дважды подверглось обстрелам со стороны Украины. Губернатор Вячеслав Гладков побывал на месте обстрела.

Вместе с главой округа Геннадием Беондаревым и главой Козинского сельского поселения Игорем Моховенко губернатор осмотрел поврежденные дома. В результате обстрела разрушения различной степени тяжести получили 11 домовладений и один автомобиль. После обхода комиссии по обследованию и оценке ущерба власти региона приступят к восстановительным работам.

Состояние пострадавшей медик оценивают как средней степени тяжести, без отрицательной динамики. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Во время второго обстрела погиб один мирный житель. Вячеслав Гладков рассказал, что мужчина находился на улице и не успел спрятаться в укрытие.

- Леонид Александрович пришел в гости к соседям. Снаряд разорвался в то время, когда он еще не успел зайти в дом. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сказал губернатор.

Вячеслав Гладков рассказал, что мужчина находился на улице и не успел спрятаться в укрытие. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Также глава региона сообщил о состоянии пострадавшей во время обстрела женщины. Медики оказали белгородке необходимую помощь. Ее уже перевели из реанимации в общую палату. Состояние пострадавшей медик оценивают как средней степени тяжести, без отрицательной динамики.

Вооруженные силы Украины опять обстреляли дома мирных жителей, дома, где живут женщины, старики и дети, - написал Вячеслав Гладков в телеграм-канале.