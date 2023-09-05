В Белгородской области силовики перекрыли канал незаконного оборота оружия

По подозрению в преступлении задержали троих жителей региона. Фото: пресс-служба УМВД России по Белгородской области.

В Белгородской области задержали троих жителей Алексеевского района по подозрению в незаконной продаже оружия и боеприпасов. Оперативники регионального УМВД вместе с ГУ уголовного розыска МВД России, УФСБ России по Белгородской области и при силовой поддержке СОБР регионального Управления Росгвардии пресекли деятельность злоумышленников.

По предварительной информации, в августе этого года подозреваемые сбыли пистолет ТТ и 24 патрона к нему, снайперскую винтовку Драгунова и ручную гранату. Реализованный ими арсенал в ходе специальных мероприятий изъят правоохранителями. Кроме того, по местам жительства задержанных, а также в принадлежащем одному из них гараже при обысках обнаружено около 1900 патронов различного калибра, еще одна ручная граната, 30 пороховых зарядов, гладкоствольное ружье, обрез, более 6 килограммов пороха, пороховая шашка и два магазина к автомату Калашникова, которые в настоящее время направлены на исследование.

На фигурантов завели уголовные дела за незаконное хранение и сбыт оружия, в том числе группой лиц, а также за хранение пороха. Правоохранители устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений и других эпизодов противоправной деятельности задержанных.