Пост главы Белгородского района покинул Владимир Перцев

Владимир Перцев покинул пост главы администрации Белгородского района. Фото: страница ВКонтакет Владимира Перцева.

В Белгородской области очередные кадровые перестановки. Свой пост покинул глава Белгородского района Владимир Перцев. Об уходе чиновника сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кто займет его должность, пока неизвестно.

- Владимир Николаевич Перцев покинул пост главы Белгородского района по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, - написал глава Белгородской области в телеграм-канале.

Справка

Владимир Перцев родился 15 марта 1968 года в с. Замостье Грайворонского района Белгородской области. Трудовую деятельность начал в 1988 году в органах внутренних дел УВД Белгородского облисполкома. В 1990-1994 годах работал председателем районного спорткомитета администрации Грайворонского района.

В 1994 - 1995 годах являлся заместителем главы администрации Грайворонского района, начальником отдела социально-культурного развития, труда, занятости и социальной защиты населения. С апреля 1998 года по декабрь 2002 года занимал должность главы администрации г. Грайворона.

В 2002-2005 годах - консультант управления организационно-контрольной работы аппарата губернатора Белгородской области.

С ноября 2005 по апрель 2010 года занимал должность первого заместителя главы местного самоуправления Грайворонского района.

21 апреля 2010 года назначен на должность главы администрации Ракитянского района. В 2020 занял пост главы Белгородского района.