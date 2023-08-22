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Общество22 августа 2023 4:00

Фестиваль «Белгород в цвету» пройдет на девяти локациях города

Цветочный праздник продлится с 8 по 10 сентября
Наталия ИЛЮШНИКОВА
Фестиваль этого года будет посвящен Году педагога и наставника.

Фестиваль этого года будет посвящен Году педагога и наставника.

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В мэрии Белгорода назвали даты проведения долгожданного и яркого фестиваля «Белгород в цвету». В этом году цветочный праздник пройдет с 8 по 10 сентября и немного сменит локации. Площадки проекта - их будет 9 - развернутся в парке Победы, парке «Котофей», на Театральном проезде, у «Мастерславля».

Фестиваль этого года будет посвящен Году педагога и наставника.

- На языке цветов организаторы расскажут о передаче сокровенных знаний, профессиональных секретов, семейных ценностей, любви к Родине. Эта тема станет лейтмотивом всех мероприятий. В эти дни в рамках проекта гостей ждет насыщенная образовательная программа – мастер-классы для детей и взрослых, - отметили в пресс-службе мэрии.

Перед белгородцами и гостями праздника предстанут более 80 садов. Среди них сады, выполненные профессиональными дизайнерами, сады муниципальных образований Белгородчины, а также детские и студенческие работы. Многие станут украшением областной столицы после завершения мероприятий.

Организаторы обещают традиционную насыщенную культурную программу, арт-объекты и инсталляции, интересные локации для фото. В мэрии также сообщили, что белгородцев ждут несколько сюрпризов, о которых обещали рассказать позже.

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