Фестиваль «Белгород в цвету» пройдет на девяти локациях города

Фестиваль этого года будет посвящен Году педагога и наставника. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

В мэрии Белгорода назвали даты проведения долгожданного и яркого фестиваля «Белгород в цвету». В этом году цветочный праздник пройдет с 8 по 10 сентября и немного сменит локации. Площадки проекта - их будет 9 - развернутся в парке Победы, парке «Котофей», на Театральном проезде, у «Мастерславля».

Фестиваль этого года будет посвящен Году педагога и наставника.

- На языке цветов организаторы расскажут о передаче сокровенных знаний, профессиональных секретов, семейных ценностей, любви к Родине. Эта тема станет лейтмотивом всех мероприятий. В эти дни в рамках проекта гостей ждет насыщенная образовательная программа – мастер-классы для детей и взрослых, - отметили в пресс-службе мэрии.

Перед белгородцами и гостями праздника предстанут более 80 садов. Среди них сады, выполненные профессиональными дизайнерами, сады муниципальных образований Белгородчины, а также детские и студенческие работы. Многие станут украшением областной столицы после завершения мероприятий.

Организаторы обещают традиционную насыщенную культурную программу, арт-объекты и инсталляции, интересные локации для фото. В мэрии также сообщили, что белгородцев ждут несколько сюрпризов, о которых обещали рассказать позже.