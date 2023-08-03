+33 градуса обещают синоптики 4 августа в Белгородской области

Ветер ночью слабый, днем западный, 7-12 м/с. Фото: Алексей СЕРГУНИН

По данным белгородских синоптиков, завтра, 4 августа на территории области ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днем западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 15-20 градусов тепла, днем от +28 до +33 градусов. В Белгороде ночью 17-19 градусов выше ноля, днем от +29 до + 31 градуса.

Главное управление МЧС России по Белгородской области обращает внимание жителей региона на соблюдение правил пожарной безопасности. Помните, что в жаркую погоду повышается риск возникновения природных пожаров, любой источник огня может привести к возгоранию сухой растительности. Если вы стали свидетелем возгорания сухой травы, не проходите мимо – попробуйте потушить его самостоятельно, закидав песком, землей или залив водой. Объясните детям, чем опасны игры с огнем, напомните им правила поведения при пожаре.

Не оставляйте несовершеннолетних без присмотра, особенно находясь у водоемов. Следите за тем, чтобы они не покидали зону для купания детей. В случае происшествия звоните по телефону Службы спасения «112». Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Белгородской области - 39-99-99.