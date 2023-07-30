12 населенных пунктов в пяти муниципалитетах Белгородчины атаковали ВСУ 29 июля 2023

Шебекинский городской округ атаковали из миномета. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 30 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 29 июля.

В Белгородском районе на территории сел Щетиновки, Наумовки и Журавлевки насчитали 15, восемь и семь артиллерийских снарядов соответственно. Этим же видом оружия обстреляли три населенных пункта Краснояружского района – села Поповку, Графовку и территорию между селами Репяховка и Колотиловка – десять, шесть и четыре снаряда соответственно.

Шебекинский городской округ атаковали из миномета – в хуторе Марьино, селах Красном и Новой Таволжанке зафиксировали пять (дважды) и четыре снаряда соответственно. Село Богун-Городок Борисовского района (девять снарядов) и хутор Старый Волоконовского района (семь) также обстреляли из миномета. К счастью, ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 42 раза обстреляли Белгородскую область со стороны Украины 28 июля.