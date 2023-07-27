Ливень, град, гром и шквалистый ветер: на Белгород обрушилась стихия

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Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Обещанные синоптикам ливень, град, ураганный ветер, гром и молния обрушились на Белгород даже раньше, чем ожидалось. В городе подтоплены улицы – ливневые канализации не справляются с таким объемом осадков.
Во дворах порывами ветра поломало и вырвало с корнем деревья, оборваны линии электропередачи. Есть повреждения автомобилей и зданий.
Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что все оперативные и аварийные службы в режиме повышенной готовности.
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Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
- Прошу, будьте предельно осторожны, оставайтесь по возможности в помещении. В случае необходимости звоните 112, - обратился к горожанам глава администрации.
Демидов подчеркнул, что Белгорблагоустройство уже вывело технику для откачки ливневых вод в зоне подтоплений. Коммунальщики приступят к уборке упавших деревьев сразу, как позволит погода.
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Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА
Также Демидов посоветовал белгородцам воздержаться от поездок на авто в районе перекрестка улиц Пугачева и Князя Трубецкого. На пересечении - сильное подтопление. Коммунальщики уже приступили к откачке воды и ситуация нормализуется.