Ливень, град, гром и шквалистый ветер: на Белгород обрушилась стихия

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Обещанные синоптикам ливень, град, ураганный ветер, гром и молния обрушились на Белгород даже раньше, чем ожидалось. В городе подтоплены улицы – ливневые канализации не справляются с таким объемом осадков.

Во дворах порывами ветра поломало и вырвало с корнем деревья, оборваны линии электропередачи. Есть повреждения автомобилей и зданий.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что все оперативные и аварийные службы в режиме повышенной готовности.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

- Прошу, будьте предельно осторожны, оставайтесь по возможности в помещении. В случае необходимости звоните 112, - обратился к горожанам глава администрации.

Демидов подчеркнул, что Белгорблагоустройство уже вывело технику для откачки ливневых вод в зоне подтоплений. Коммунальщики приступят к уборке упавших деревьев сразу, как позволит погода.

. Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Также Демидов посоветовал белгородцам воздержаться от поездок на авто в районе перекрестка улиц Пугачева и Князя Трубецкого. На пересечении - сильное подтопление. Коммунальщики уже приступили к откачке воды и ситуация нормализуется.