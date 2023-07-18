17 населенных пунктов Белгородской области обстреляли со стороны Украины 17 июля 2023

На территорию села Середы противник сбросил с БПЛА пять взрывных устройств. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 18 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 17 июля.

В Шебекинском городском округе над Шебекино сбили один беспилотник противника. По селам Новой Таволжанке, поселку Красному и селу Середе выпущены 14, шесть и пять минометных снарядов соответственно. Также на территорию Середы противник сбросил с БПЛА пять взрывных устройств. В Борисовском районе из миномета атаковали окраины села Богун-Городок и хутора Лозовая Рудка – 24 и шесть прилетов соответственно.

В Краснояружском районе на окраине поселка Прилесье приземлились шесть артиллерийских снарядов, на окраине хутора Ново-Репяховка, сел Илек-Пеньковка, Колотиловка и Репяховка – четыре, три и по одному артиллерийскому снаряду соответственно. Также на окраине Прилесье противник сбросил с квадрокоптера две гранаты. В результате автоматической стрельбы из огнестрельного оружия в районе села Демидовки произошло отключение электроэнергии в селах Репяховке, Надежевке, Графовке, Демидовке, Поповке и Прилесье.

В Белгородском районе по селу Журавлевке выпустили четыре артиллерийских снаряда. По селам Щетиновке и Нехотеевке – по одному. В селе Наумовке противник сбросил с БПЛА три гранаты. Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа попало под минометный обстрел (семь прилетов).

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, сегодня пять человек были ранены при атаке ВСУ на белгородский поселок Шамино. Всех их доставили в больницу.