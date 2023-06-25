34 снаряда выпустили ВСУ по белгородскому селу Козинке 24 июня 2023

От атак со стороны Украины пострадали 13 населенных пунктов из шести муниципалитетов. Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Сегодня, 25 июня, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале опубликовал полный список по обстрелам региона со стороны Украины за 24 июня.

От атак со стороны Украины пострадали 13 населенных пунктов из шести муниципалитетов. Самая напряженная ситуация была в Грайворонском горокруге. По КПП в селе Козинка выпущены 34 минометных снаряда, по хутору Понуры – шесть. На один из частных домов в Грайвороне с беспилотника сброшено взрывное устройство. Повреждены фасад и труба газоснабжения.

В Шебекинском городском округе из миномета обстреляны села Белянка, Терезовка, Новая Таволжанка и хутор Панков. Зафиксированы шесть, три, два и пять прилетов соответственно. На одно из промышленных предприятий Шебекино с БПЛА сбросили взрывное устройство. С небольшим очагом возгорания оперативно справились пожарные.

В Белгородском районе атаке подверглось села Красный Хутор и Журавлевка – семь и три артиллерийских снаряда соответственно. Окраину села Березовки Борисовского района обстреляли восемь раз. Два артиллерийских снаряда пришлись по селу Кукуевке Валуйского городского округа. Окраину хутора Старого Волоконовского района дважды обстреляли из миномета.

Как ранее сообщал сайт bel.kp.ru, 23 июня населенные пункты Белгородской области были обстреляны более 70 раз. Атаке подверглись четыре муниципалитета.

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